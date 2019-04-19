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Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси

Новости » Политика    19.04.2019 - 13:33
Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

В 2019 году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики

В 2019 году в Беларуси пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - заявил он.

Лукашенко отметил, что пока не определился по дате.

Добавим, президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Лукашенко стал президентом в 1994 году и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный парламент.

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