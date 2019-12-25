Божье творение: в ПЦУ призвали отказаться от живых елок на праздники

В Православной церкви Украины обратились к украинцам с просьбой не покупать живые елки на праздники. Об этом говорится в сообщении ПЦУ на официальной странице в Facebook.

В ПЦУ высказались по поводу того, какая елка на праздники является лучшей с христианской точки зрения. Отмечается, что живая ель – это Божье творение.

"Ель, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется Рождеству — приходу в мир Самого Творца. И правильно, чтобы этому событию Боговоплощения Его творения радовались живыми", - сказано в сообщении.

Украинцам предложили вместо срубленных елок наряжать живые, которые растут рядом с домом или покупать елочки в горшке, которые после праздников можно будет высадить на улице.

Как альтернативу в ПЦУ предложили на праздники украшать дома композициями из хвойных веточек, которые можно связать в форме елки. Такой вариант более экологичен, так как обламывание лапника лесу не вредит.

"Искусственная ель — тоже альтернатива срубленной, ведь, покупая ее, вы не уничтожаете живые деревья, к тому же, она может служить вам новогодним украшением лет 10−20. Но нужно помнить о правильной ее утилизацию, которая бы ни вредила окружающей среде", - предложили еще один вариант в ПЦУ.

Также отмечается, что главным атрибутом к праздникам должна стать духовная подготовка – пост, примирение с ближними, исповедь, добрые поступки, милосердие и любовь.

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