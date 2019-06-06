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Гордимся нашими защитниками: бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе (фото)

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 17:37
Гордимся нашими защитниками: бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе (фото)
Военные ВСУ заняли важную позицию боевиков под Мариуполем (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

ВСУ смогли взять важные точки боевиков на Донбассе

Военные ВСУ заняли вражеские позиции, на которых бойцы нашли российское вооружение и амуницию. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

По данным блоггера и волонтера Serg Marco, десантники с 79-й бригады ДШВ взяли под контроль важную высоту 73 вблизи Водяного, которую боевики называли "Дерзкая".

Данный опорный пункт был сооружен боевиками в 2015-2016 годах и находился на стратегической высоте между Водяным и населенными пунктами Азов, Ужовка и Саханка. Благодаря взятию под контроль данных позиций боевиков, ВСУ смогли обезопасить поселки Водяное и Лебединский от обстрелов.

Гордимся нашими защитниками: бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе (фото)

Вооружение и амуниция боевиков (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

На оставленных позициях боевиков обнаружен корпус от реактивной штурмовой гранаты "Таволга". Кроме того, там же украинские военные нашли амуницию, характерно окрашенную для Вооруженных Сил Российской Федерации. Речь идет о двух защитных шлемах, бронежилетах 6Б45 и 6Б45-1.

Гордимся нашими защитниками: бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе (фото)

Контейнер для дистанционного минирования минами ПОМ-2 (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

На этом же месте вместе также обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ 2 к противопехотным минам.

Гордимся нашими защитниками: бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе (фото)

АГС-17 (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

Гордимся нашими защитниками: бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе (фото)

Контейнер от РПГ-27 (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

Напомним, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали российского офицера Евгения Шабанова по прозвищу "Лунь". Это видео опубликовал благотворительный фонд "Повернись живим".

Мы также писали о том, что "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе. При этом данное видео вызвало множество восторженных комментариев пользователей сети.

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