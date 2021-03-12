Бойцы ВСУ проводят учения под носом у оккупантов: впечатляющее видео из-под Крыма

Учения проходили с целью "повышения уровня взаимодействия", чтобы не терять бдительность ни при каких обстоятельствах.

"Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры", - подчеркивает командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев утверждает, что учения не останавливаются ни днем, ни ночью, а условия максимально приближены к боевым.

"Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению", - добавил командующий.

ВСУ проводят учения на границе с Крымом (видео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)

Украинцы в комментариях поддерживают наших ребят, искренне желая им победы над врагом: