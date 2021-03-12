Бойцы ВСУ проводят учения под носом у оккупантов: впечатляющее видео из-под Крыма

На границе с Крымом продолжаются учения Вооруженных сил Украины, на которых мастера военного дела учатся противодействовать врагу и предотвращать диверсии любого рода.
Видео появилось на странице Facebook Командования об'єднаних сил ВС Украины
Учения проходили с целью "повышения уровня взаимодействия", чтобы не терять бдительность ни при каких обстоятельствах.
"Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры", - подчеркивает командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Наев утверждает, что учения не останавливаются ни днем, ни ночью, а условия максимально приближены к боевым.
"Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению", - добавил командующий.
ВСУ проводят учения на границе с Крымом (видео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)
Украинцы в комментариях поддерживают наших ребят, искренне желая им победы над врагом:
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