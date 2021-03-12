UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Бойцы ВСУ проводят учения под носом у оккупантов: впечатляющее видео из-под Крыма

Автор: Светлана Мащенко

На границе с Крымом продолжаются учения Вооруженных сил Украины, на которых мастера военного дела учатся противодействовать врагу и предотвращать диверсии любого рода.

Видео появилось на странице Facebook Командования об'єднаних сил ВС Украины

Учения проходили с целью "повышения уровня взаимодействия", чтобы не терять бдительность ни при каких обстоятельствах.

"Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры", - подчеркивает командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев утверждает, что учения не останавливаются ни днем, ни ночью, а условия максимально приближены к боевым.

"Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению", - добавил командующий.

ВСУ проводят учения на границе с Крымом (видео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)

Украинцы в комментариях поддерживают наших ребят, искренне желая им победы над врагом:

  • Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке... Наши - лучшие!
  • Молодцы! Так держать!
  • Честь и хвала, вам, дорогие наши воины! Гордимся вами! Вместек победе! Слава Героям! Слава Украине!
  • Крым - это Украина!

Ранее в сети появилось "взрывное" видео испытаний артиллерии ВСУ, от которого закладывает уши.

Также мы писали, что украинские воины испытали новый сверхзвуковой истребитель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вооруженные силы Украинывоенные
Читайте также
На Донбассе ранили украинского военного
ВСУ в ближайшее время получат крылатые ракеты: их не было на вооружении 27 лет
Прогноз погоды