Бійці ЗСУ проводять вчення під носом у окупантів: вражаюче відео з-під Криму

На межі з Кримом тривають вчення Збройних сил України, на яких майстри воєнної справи вчаться протидіяти ворогу і запобігати диверсіям будь-якого роду.
Відео з'явилося на сторінці Facebook Командування об'єднаних сил ЗС України
Вчення проходили з метою "підвищення рівня взаємодії", аби не втрачати пильність ні за яких умов.
"Головною метою даних заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури", - наголошує командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Наєв стверджує, що вчення не зупиняються ні вдень, ні вночі, а умови максимально наближені до бойових.
"Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням", - додав командувач.
Військові ЗСУ проводять вчення на межі з Кримом (відео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)
Українці в коментарях підтримують наших хлопців, щиро бажаючи їм перемоги над ворогом:
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