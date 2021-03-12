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Бійці ЗСУ проводять вчення під носом у окупантів: вражаюче відео з-під Криму

Автор: Світлана Мащенко

На межі з Кримом тривають вчення Збройних сил України, на яких майстри воєнної справи вчаться протидіяти ворогу і запобігати диверсіям будь-якого роду.

Відео з'явилося на сторінці Facebook Командування об'єднаних сил ЗС України

Вчення проходили з метою "підвищення рівня взаємодії", аби не втрачати пильність ні за яких умов.

"Головною метою даних заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури", - наголошує командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв стверджує, що вчення не зупиняються ні вдень, ні вночі, а умови максимально наближені до бойових.

"Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням", - додав командувач.

Військові ЗСУ проводять вчення на межі з Кримом (відео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)

Українці в коментарях підтримують наших хлопців, щиро бажаючи їм перемоги над ворогом:

  • Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці... Наші - найкращі!
  • Молодці! Так тримати!
  • Честь і хвала, вам, дорогі наші воїни! Пишаємось вами!!! Разом до перемоги! Слава Героям! Слава Україні!
  • Крим - це Україна!

Раніше в мережі з'явилося "вибухове" відео випробувань артилерії ЗСУ, від якого закладає вуха.

Також ми писали, що українські воїни випробували новий надзвуковий винищувач.

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