Бійці ЗСУ проводять вчення під носом у окупантів: вражаюче відео з-під Криму

Вчення проходили з метою "підвищення рівня взаємодії", аби не втрачати пильність ні за яких умов.

"Головною метою даних заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури", - наголошує командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв стверджує, що вчення не зупиняються ні вдень, ні вночі, а умови максимально наближені до бойових.

"Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням", - додав командувач.

Військові ЗСУ проводять вчення на межі з Кримом (відео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)

Українці в коментарях підтримують наших хлопців, щиро бажаючи їм перемоги над ворогом: