ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Появилось "взрывное" видео испытаний артиллерии ВСУ: закладывает уши

Вторник 27 октября 2020 15:01
Появилось "взрывное" видео испытаний артиллерии ВСУ: закладывает уши
ВСУ провели учения с артиллерийским орудием (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Военные ВСУ соревнуются на учениях, которые проходят с 13 по 30 октября

Военные Вооруженных сил Украины провели осенние учения, и испытание мощной артиллерийского орудия попало на видео.

Учения проходят с 13 октября на полигоне межвидового центра подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ.

В пресс-службе ВСУ рассказали, что участие в соревнованиях принимает 14 артиллерийских подразделений. И они проходят в несколько этапов

Одной из целей было поражение одной цели с разных боевых позиций. С чем военные успешно справились, судя по кадрам.

Военные испытали гаубицу (видео: YouTube)

Конкурс на лучшую артиллерийскую, минометную, прицепную, самоходную, противотанковую, ракетную батареи будет проходить до 30 октября.

Ранее мы писали, что Давид Арахамия оправдался у Шустера за скандальные слова про сокращение ВСУ. Политик говорит, что имел в виду оптимизацию, а не урезание бюджета.

Также сообщалось, что воины ВСУ испытали новый сверхзвуковой истребитель. Появилось впечатляющее видео.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Вооруженные силы Украины

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь