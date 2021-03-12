Бійці ЗСУ проводять вчення під носом у окупантів: вражаюче відео з-під Криму

На межі з Кримом тривають вчення Збройних сил України, на яких майстри воєнної справи вчаться протидіяти ворогу і запобігати диверсіям будь-якого роду.

Вчення проходили з метою "підвищення рівня взаємодії", аби не втрачати пильність ні за яких умов.

"Головною метою даних заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури", - наголошує командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв стверджує, що вчення не зупиняються ні вдень, ні вночі, а умови максимально наближені до бойових.

"Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням", - додав командувач.

Підвищення рівня взаємодії НЕ ВТРАЧАЮЧИ ПИЛЬНІСТЬ На межі з тимчасово окупованою територією АР Крим триває операція угруповання військ, яке підпорядковане Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України. Задля успішного виконання завдань підрозділи, що утримують позиції на півдні України, щодня вдосконалюють свої вміння та навички в ході проведення занять з бойової підготовки, тренувань та навчань. – Головною метою даних заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури, – наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За словами командувача, тренування відбуваються в умовах наближених до бойових як вдень, так і вночі. - Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці, показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Разом переможемо! Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України #Ukraine #ЗСУ #ArmedForcesofUkraine #КОС #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВ Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Thursday, March 4, 2021

Військові ЗСУ проводять вчення на межі з Кримом (відео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)

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