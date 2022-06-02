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"Бойцы в ужасном состоянии": волонтер просит срочно помочь раненым военным

Украинцев просят помочь травмированным бойцам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Раненые украинские бойцы требуют помощи в госпиталях. Им нужны аппараты внешней фиксации, которые спасают кости.

Об этой надобности нашим защитникам сообщила известный волонтер Наталия Юсупова.

"Борты с ранеными приходят каждый день. Многие бойцы в тяжелом состоянии, с ужасными ожогами, с оторванными конечностями, с пулевыми и осколочными ранениями. Я понимаю, что много нужд на фронт, мы их тоже закрываем, но жизнь наших защитников самая ценная. Прошу помочь с приобретением аппаратов наружной фиксации, они спасают кости", - сообщила волонтер.

Также она добавила, что производят в Украине. Нужно собрать сумму в 50 тысяч гривен.

"Заказала, на понедельник будут готовы 30 штук, это 60 тыс. грн. Аппарат и расходники, аппарат ждем, расходники надо выкупить завтра, 50 штук по 750 грн и 10 контейнеров по 650 грн. Ваки очень нужны для спасения рук и ног. Общая сумма около 50 тыс. грн", - отметила Юсупова.

Также на фронт очень нужен дизельный генератор, там все погорело на позиции, они дорогие 55-65 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5375411504293973 Монобанк, Юсупова

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

4441111447002464 Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк

Юлдашева Виолетта.

Евро 5375419908519422

Напомним, что США объявили о новой военной помощи Украине.

Кстати, в Раде предлагают дополнительно поддержать волонтерскую деятельность в условиях войны.

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