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"Бійці в жахливому стані": волонтер просить терміново допомогти пораненим військовим

Українців просять допомогти травмованим бійцям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Поранені українські бійці вимагають допомоги в госпіталях. Їм потрібні апарати зовнішньої фіксації, які рятують кістки.

Про цю потребу нашим захисникам повідомила відомий волонтер Наталія Юсупова.

"Борти з пораненими приходять щодня. Багато бійців у важкому стані, з жахливими опіками, з відірваними кінцівками, з кульовими і осколковими пораненнями. Я розумію, що багато потреб на фронт, ми їх теж закриваємо, але життя наших захисників найцінніше. Прошу допомогти з придбанням апаратів зовнішньої фіксації, вони рятують кістки", - повідомила волонтер.

Також вона додала, що виробляють в Україні. Потрібно зібрати суму в 50 тисяч гривень.

"Замовила, на понеділок будуть готові 30 штук, це 60 тис. грн. Апарат і розхідники, апарат чекаємо, розхідники треба викупити завтра, 50 штук по 750 грн і 10 контейнерів по 650 грн. Ваки дуже потрібні для порятунку рук і ніг. Загальна сума близько 50 тис. грн", - зазначила Юсупова.

Також на фронт дуже потрібен дизельний генератор, там все погоріло на позиції, вони дорогі 55-65 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5375411504293973 Монобанк, Юсупова

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

4441111447002464 Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк

Юлдашева Віолетта.

Євро 5375419908519422

Нагадаємо, що США оголосили про нову військову допомогу Україні.

До речі, у Раді пропонують додатково підтримати волонтерську діяльність в умовах війни.

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