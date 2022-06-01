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США объявили о новой военной помощи Украине: что передадут

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Вашингтон, Среда 01 июня 2022 17:51
США объявили о новой военной помощи Украине: что передадут Иллюстративное фото (facebook.com/MinistryofDefence RU)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Новый пакет помощи был одобрен президентом Байденом сегодня утром.

В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие.

Блинкен не назвал точного размера пакета помощи, но накануне корреспондент "Голоса Америки" сообщал, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 млн долларов.

Напомним, до этого американское издание The Washington Post писало, что Байден согласился отправить Украине ракетные системы, способны бить более чем на 60 километров, поскольку США обеспокоены тем, что ВСУ могут ударить по территории России.

Позже посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет давать Украине оружие только для защиты от России в пределах украинских границ.

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