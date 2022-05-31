В Раде предлагают дополнительно поддержать волонтерскую деятельность в условиях войны

Народные депутаты поддержали за основу законопроекты №7363 и №7364, которые в условиях военного времени будут способствовать развитию волонтерского движения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Тысячи украинцев ежедневно приближают нашу победу, доставляя на передовую транспорт, средства индивидуальной защиты, медикаменты, военное снаряжение и огромное количество других нужных вещей. К этому привлечены многие организации и отдельные люди, и государство должно максимально им способствовать. Именно это мы и пытаемся сделать", - пояснила Шуляк.

В частности, в закон "О волонтерской деятельности" предлагают внести дополнительное направление - волонтерская помощь для преодоления последствий военной агрессии рф против Украины. А также распространить на таких волонтеров нормативы выплат единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности.

Предусмотрены и налоговые льготы. В частности из налогооблагаемого дохода волонтера исключат расходы благотворительной организации на медицинский осмотр, вакцинацию и другие расходы.

Также на период действия военного положения не является нарушением Налогового кодекса, если неприбыльная организация предоставляет имущество или услуги физическим лицам, которые пострадали или могут пострадать от российской агрессии.

"Мы лишим волонтеров и на организации, которые с ними работают, чрезмерной налоговой нагрузки. Это повысит их способность и даст возможность оказывать больше помощи", - заверила Шуляк.