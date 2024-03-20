ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бойова медикиня рознесла Пренткович та її чоловіка, який після Мальдів не повернувся до України

Середа 20 березня 2024 09:10
UA EN RU
Бойова медикиня рознесла Пренткович та її чоловіка, який після Мальдів не повернувся до України Бойова медикина рознесла Пренткович і Гонковського (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Бойова медикиня і фотографка Настя Вербова висловилася про блогерку Таню Пренткович та її чоловіка Андрія Гонковського, який після скандальної поїздки на Мальдіви так і не повернувся до України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисниці.

Деталі

У своїх соцмережах бойова медикиня, яка служить у ЗСУ, опублікувала скріншот stories Гонковського, в якому він заявив, що разом із сім’єю вирішив переїхати.

Також Вербова розмістила сторіс Пренткович, яка пише, що "обирає жити своє єдине життя".

"Як жалюгідно виїхати, порушуючи закон, поки хлопці та дівчата *башат на фронті у своє єдине життя. Ваше сімейство жалюгідне", - прокоментувала фотографка.

Бойова медикиня рознесла Пренткович та її чоловіка, який після Мальдів не повернувся до України

Бойова медикиня рознесла Пренткович і Гонковського (фото: instagram.com/verbovaya.d)

Також вона додала, що скандальна пара заблокувала її в Instagram.

Бойова медикиня рознесла Пренткович та її чоловіка, який після Мальдів не повернувся до УкраїниБойова медикиня рознесла Пренткович та її чоловіка, який після Мальдів не повернувся до України

Пренткович і Гонковський заблокували бойову медикиню (фото: instagram.com/verbovaya.d)

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Гонковський, який виїхав до Варшави як "волонтер", а опинився на Мальдівах, так і не повернувся в Україну.

Сама ж Пренткович не підтверджує і не заперечує, що їхня родина переїхала за кордон.

Інфлюенсерка зазначила, що не збирається повідомляти їхнє місце проживання через постійні погрози сім’ї.

Нещодавно ми писали, що Полякова "наїхала" на Клопотенка.

Також ми розповідали, що Регіна Тодоренко отримала паспорт РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Війна в Україні Блогерка
NEWS
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися