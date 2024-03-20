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Боевая медик разнесла Пренткович и ее мужа, который после Мальдив не вернулся в Украину

Среда 20 марта 2024 09:10
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Боевая медик разнесла Пренткович и ее мужа, который после Мальдив не вернулся в Украину Боевая медик разнесла Пренткович и Гонковского (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Боевая медик и фотограф Настя Вербовая высказалась о блогерше Тане Пренткович и ее муже Андрее Гонковском, который после скандальной поездки на Мальдивы так и не вернулся в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитницы.

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В своих соцсетях боевая медик, которая служит в ВСУ, опубликовала скриншот stories Гонковского, в котором он заявил, что вместе с семьей решил переехать.

Также Вербова разместила сторис Пренткович, которая пишет, что "выбирает жить свою единственную жизнь".

"Как жалко уехать, нарушая закон, пока ребята *башат на фронте в свою единственную жизнь. Ваше семейство жалкое", - прокомментировала фотограф.

Боевая медик разнесла Пренткович и ее мужа, который после Мальдив не вернулся в Украину

Боевая медик разнесла Пренткович и Гонковского (фото: instagram.com/verbovaya.d)

Также она добавила, что скандальная пара заблокировала ее в Instagram.

Боевая медик разнесла Пренткович и ее мужа, который после Мальдив не вернулся в УкраинуБоевая медик разнесла Пренткович и ее мужа, который после Мальдив не вернулся в Украину

Пренткович и Гонковский заблокировали боевую медикиню (фото: instagram.com/verbovaya.d)

Отметим, ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Гонковский, который выехал в Варшаву как "волонтер", а оказался на Мальдивах, так и не вернулся в Украину.

Сама же Пренткович не подтверждает и не отрицает, что их семья переехала за границу.

Инфлюенсерка отметила, что не собирается сообщать их место жительства из-за постоянных угроз семье.

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