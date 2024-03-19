"Тупа позиція". Полякова "наїхала" на Клопотенка: деталі скандалу
Співачка Оля Полякова різко відреагувала на слова кулінара Євгена Клопотенка, який днями заявив, що вважає її "дивною людиною". Артистка заявила, що позиція кухаря "тупа".
Що відомо про скандал між Поляковою та Клоптенком, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: інтервʼю кухаря Еммі Антонюк, Stories з Instagram Полякової.
Скандал Полякової та Клопотенка - з чого усе почалося
Український популярний кухар Євген Клопотенко під час інтерв'ю різко висловився про Олю Полякову, з якою має гарні стосунки та часто стикається на зніманнях шоу. Проте міцної дружби між ними не було помічено.
Так, у новому інтервʼю кулінар заявив, що він з Поляковою знімається на всіх шоу разом, але вони з різних світів.
"Я не розумію, як вона у цьому живе. Вона для мене дивна людина. Я кажу, що з нею близько не знайомий, тому не можу оцінити. А який образ, який меседж вона транслює взагалі не розумію. Ти слухаєш пісні й думаєш, як ти можеш настільки. Вона, мабуть, не дивилася жодного відео з передової. Але водночас з нею всі спілкуються, запрошують кудись. Може, я чогось не розумію", - сказав про Полякову кухар.
За словами Євгена, пісні та меседжі, які транслює співачка, йому важко сприймати в контексті війни. Кулінар додав, що він здивований тим, як на Полякову реагує решта.
Клопотенко образив Полякову (скріншот)
Реакція Полякової
Оскільки Полякова ніколи не мовчить та звикла казати все, що думає, в Instagram-stories, вона відповіла Євгенові.
"Гірше за знецінення і може бути тільки взагалі повне нерозуміння того про що говориш, це дуже дитяча, безвідповідальна, та тупа позиція: "Не читав, але засуджую". Тому сьогодні від мене така новина. 26 жовтня анонсую нове шоу у палаці спорту! Приходьте всі, хто знає про що говорить", - відреагувала Полякова.
Реакція Полякової (скріншот)
Окрім цього, слова співачки почали поширювати із власними коментарями й інші юзери, вони почали "наїжджати" на Клопотенка через те, що він висловив свою справжню думку, а не став прикидатися гарним другом.
Як ця ситуація обернеться далі, поки важко передбачити, адже світ шоу-бізнесу має власні закони.
Мережа підтримала Полякову (скріншот)
Інтерв'ю Клопотенка - відео
Раніше ми розповідали, що Полякова вперше розповіла, як її підставив Винник.
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