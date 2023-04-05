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Робота в Україні: де і кому сьогодні платять найбільше

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Україна, Середа 05 квітня 2023 17:17
Робота в Україні: де і кому сьогодні платять найбільше На українському ринку праці відбулися позитивні зміни (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок праці в Україні. Зокрема, деякі сфери відчули значний занепад і за кількістю робочих місць, і за заробітною платою. Проте з березня 2023 ця динаміка стала покращуватися.

Які галузі сьогодні пропонують найвищі зарплати співробітникам - читайте нижче в матеріалі Styler.

Де в Україні стало більше роботи

Порівняно з березнем-квітнем 2022 український ринок праці у 2023 значно оживився. Географічна п'ятірка лідерів за кількістю вакансій:

  • Київська область - 22 787 вакансій (+14%)
  • Львівська - 7 525 (+9%)
  • Дніпропетровська - 7 158 (+12%)
  • Одеська - 5 461 (+22%)
  • Івано-Франківська область - 2 429 (+21%)

Пожвавлення відбулося й у прифронтових областях. Зокрема, у Миколаївській додалося 975 вакансій, а в Херсонській - 119.

Робота в Україні: де і кому сьогодні платять найбільше

Які сфери є найбільш популярними

З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм". У березні в цій галузі з'явилося 7 220 вакансій, що на майже 30% більше, ніж у лютому.

Друге місце посідає сфера обслуговування, яка завжди мала попит в Україні. Приблизно на одному рівні перебуває будівництво та архітектура. Ці дві спеціалізації додали в попиті по 25% і 23% відповідно.

Сфера надання б'юті послуг і виробництва виросли у кількості вакансій на 21%.

Робота в Україні: де і кому сьогодні платять найбільше

Де найбільше платять

У березні середня зарплата по Україні склала 16 000 гривень. Підвищення спостерігалось в Одеській області - до 15 500 грн (+500 гривень) та Львівській області - до 16 000 грн (+500 гривень).

Категорії, де зарплати зросли найбільше

  • Страхування - на 9%
  • Медицина, фармацевтика - на 4%
  • Секретаріат, діловодство - на 3%
  • Готельно-ресторанний бізнес - на 3%
  • Охорона, безпека - на 3%

Робота в Україні: де і кому сьогодні платять найбільше

Раніше ми розповідали, які хитрощі використовують роботодавці у вакансіях.

Читайте також, як працює нова схема зловмисників, де пропонують вигідну роботу.

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