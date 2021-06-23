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Під Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фото

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Одеса, Середа 23 червня 2021 17:08
Під Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фото Колаж РБК-Україна: на пляжі під Одесою поселились лисиці (фото: Геннадій Голубєв)
Автор: Тетяна Самарук

За 30 кілометрів від Одеси на штучних пляжах селища міського типу Фонтанка в каменях оселилися лисиці. Дикі тварини живуть там вже близько пів року і зовсім перестали боятися людей.

Світлини опублікував місцевий фотограф Геннадій Голубєв у Facebook.

Як видно на фото, дикі тварини живуть між камінням на пляжі, якими укріпили узбережжя. За словами місцевих жителів, вони регулярно підгодовують тварин.

Лисиці за пів року життя на узбережжі стали зовсім ручними. Дикі тварини йдуть на контакт з людьми, не бояться камер і навіть позують фотографам.

Під Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фотоПід Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фотоПід Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фотоПід Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фотоПід Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фотоПід Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фотоФото: під Одесою оселилися ручні лисиці (facebook.com/Геннадій Голубєв)

У коментарях користувачі пишуть, що з лисицями потрібно бути обережними, адже вони можуть заразити сказом.

Раніше ми повідомляли, що на курорті під Херсоном дельфіни танцювали біля відпочиваючих.

Також в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину - хлопчикові наклали шви, а сам інцидент отримав несподівану розв'язку.

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