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"Боялась умереть". Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти

Вторник 12 декабря 2023 15:43
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"Боялась умереть". Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые решилась раскрыть причину смерти ее мамы, Нины Митрофановны, которой не стало в октябре этого года. Артистка призналась, что озвученный врачами диагноз женщины стал настоящим шоком для их семьи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью звезды журналу Viva!.

Тоня Матвиенко о последних месяцах жизни мамы

Оказалось, что у легендарной исполнительницы была онкология уже четыре года.

Знаменитости стало плохо в начале августа, а через несколько месяцев она умерла.

&quot;Боялась умереть&quot;. Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"8 августа в какой-то момент она стала плохо чувствовать себя - очень живот болел - и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это - человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам - и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни", - поделилась певица.

Дочь Нины Митрофановны призвала поклонников ежегодно проходить медицинское обследование организма.

&quot;Боялась умереть&quot;. Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти

&quot;Боялась умереть&quot;. Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти

Тоня Матвиенко в фотосессии для Viva! (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Хочу, чтобы все услышали, тем более - те, кому за 40 лет: обязательно делайте профилактические обследования у врачей и раз в год проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", - посоветовала артистка.

Напомним, Нины Матвиенко не стало восьмого октября. Простились с народной артисткой Украины в Свято-Феодосийском монастыре в Киеве, а затем в Национальной филармонии.

Похоронили звезду украинской сцены на Зверинецком кладбище.

Ранее Тоня Матвиенко удивила историей о покойной маме.

Также муж тяжелобольной украинской актрисы рассказал, что прогнозируют врачи.

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