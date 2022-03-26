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В боях под Киевом погибли публицист Сергей Заиковский и работник прессслужбы Минветеранов Денис Котенко

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Суббота 26 марта 2022 13:34
В боях под Киевом погибли публицист Сергей Заиковский и работник прессслужбы Минветеранов Денис Котенко Фото: Под Киевом погиб Сергей Заиковский (plomin.ua)
Автор: Людмила Жукова

В бою с российскими оккупантами под Киевом 24 марта погибли публицист, историк и переводчик Сергей Заиковский и сотрудник пресс-службы Министерства ветеранов Денис Котенко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства и издательство "Пломинь".

"Талантливый украинский историк, переводчик, публицист. Наш друг и идейный сподвижник. Всегда с острым взглядом, неизменной иронией и блестящей эрудицией. Мы успели многое сделать вместе, однако планировали еще больше. Неопубликованные книги и сборники, непрочитанные лекции и нерассказанные истории от индоевропеистики до новых правых. После победы мы будем продолжать дело его жизни", - написали в издательстве.

В боях под Киевом погибли публицист Сергей Заиковский и работник прессслужбы Минветеранов Денис КотенкоПогиб Сергей Заиковский (фото: plomin.ua)

Денис Котенко и Сергей Заиковский воевали в составе противотанкового взвода 1-го батальона отдельного полка специального назначения Вооруженных Сил Украины "Азов".

"Денис - ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он не усидел на месте и снова стал на защиту страны. По-другому просто не мог", – рассказали в Минветеранов.

Денису было всего 25 лет. У него остался маленький сын.

В боях под Киевом погибли публицист Сергей Заиковский и работник прессслужбы Минветеранов Денис КотенкоДенис Котенко погиб в бою под Киевом (фото: t.me/minveteraniv)

Напомним, что Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел.

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