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У боях під Києвом загинули публіцист Сергій Заїковський і працівник пресслужби Мінветеранів Денис Котенко

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Субота 26 березня 2022 13:34
У боях під Києвом загинули публіцист Сергій Заїковський і працівник пресслужби Мінветеранів Денис Котенко Фото: Під Києвом загинув Сергій Заїковський (plomin.ua)
Автор: Людмила Жукова

У бою з російськими окупантами під Києвом 24 березня загинули публіцист, історик і перекладач Сергій Заїковський і співробітник прес-служби Міністерства ветеранів Денис Котенко.

Про це повідомляє прес-служба відомства та видавництво "Пломінь".

"Талановитий український історик, перекладач, публіцист. Наш друг і ідейний сподвижник. Завжди з гострим поглядом, незмінною іронією і блискучою ерудицією. Ми встигли багато зробити разом, проте планували ще більше. Неопубліковані книги та збірки, непрочитані лекції та нерозказані історії від індоєвропеїстики до нових правих. Після перемоги ми будемо продовжувати справу його життя", - написали у видавництві.

У боях під Києвом загинули публіцист Сергій Заїковський і працівник пресслужби Мінветеранів Денис КотенкоЗагинув Сергій Заїковський (фото: plomin.ua)

Денис Котенко та Сергій Заїковський воювали у складі протитанкового взводу 1-го батальйону окремого полку спеціального призначення Збройних Сил України "Азов".

"Денис - ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного Донецької області. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не всидів на місці і знову став на захист країни. По-іншому просто не міг", - розповіли в Мінветеранів.

Денису було всього 25 років. У нього залишився маленький син.

У боях під Києвом загинули публіцист Сергій Заїковський і працівник пресслужби Мінветеранів Денис КотенкоДенис Котенко загинув у бою під Києвом (фото: t.me/minveteraniv)

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл.

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