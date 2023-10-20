Борщу буде достатньо? Експерт розповів, чи "світить" Україні дефіцит овочів

В Україні буде достатньо овочів із борщового набору. Річ у тому, що фермери на заході України перейняли врожайність від Херсонщини.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції Шувар у Львові Тетяна Попович.

Що буде з овочами в Україні далі

За словами експерта, ринок овочів борщового набору в Україні вдалося стабілізувати завдяки зростанню обсягів виробництва на заході України.

"В умовах відсутності на ринку Херсонської продукції сьогодні не відчуваємо дефіциту за жодною зі складових "борщового набору", - повідомила Попович.

Виробники західних регіонів наголошують на збільшення врожайності "борщового набору" в середньому на 10-15%.

Найбільше зросли обсяги цибулі та моркви, які традиційно вирощувалися на окупованих територіях.

Саме тому порівняно з минулим роком ці два овочі суттєво подешевшали порівняно з минулим роком. Нині вони у 2,5 рази дешевші, ніж у жовтні 2022 року.

На окрему увагу заслуговує картопля. Вона стала єдиною у "борщовій" групі, за якою зафіксовано зростання ціни.

Найбільше це обумовлено сезонним чинником. Процес збирання врожаю завершено, фермери закладають великі обсяги у сховища, відповідно пропозиція картоплі непридатної для тривалого зберігання на ринку скорочується.

Зростання ціни обумовлено сезонним зростанням попиту населення. Вже до нового року ситуація стабілізується, коли буде відкрито великі комерційні сховища.

За свідченням фермерів, немає жодних передумов для хвилювань, адже останні два роки погодні чинники були надзвичайно сприятливими для виробників картоплі, а врожай збільшився.