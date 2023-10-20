Борща будет достаточно? Эксперт рассказал, "светит" ли Украине дефицит овощей
В Украине будет достаточно овощей из борщевого набора. Дело в том, что фермеры на западе Украины переняли урожайность от Херсонской области.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.
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По словам эксперта, рынок овощей борщевого набора в Украине удалось стабилизировать, благодаря росту объемов производства на западе Украины.
"В условиях отсутствия на рынке Херсонской продукции сегодня не испытываем дефицита ни по одной из составляющих "борщевого набора", - сообщила Попович.
Производители западных регионов отмечают увеличение урожайности "борщевого набора" в среднем на 10-15%.
Больше всего выросли объемы лука и моркови, которые традиционно выращивались на оккупированных территориях.
Именно поэтому по сравнению с прошлым годом эти два овоща существенно подешевели, по сравнению с прошлым годом. Сейчас они в 2,5 раза дешевле, чем в октябре 2022 года.
Отдельного внимания заслуживает картофель. Он стал единственным в "борщевой" группе, по которой зафиксирован рост цены.
Больше всего это обусловлено сезонным фактором. Процесс уборки урожая завершен, фермеры закладывают большие объемы в хранилища, соответственно, предложение картофеля непригодного для длительного хранения на рынке сокращается.
Рост цены обусловлен сезонным ростом спроса населения. Уже к новому году ситуация стабилизируется, когда будут открыты крупные коммерческие хранилища.
По свидетельству фермеров, нет никаких предпосылок для волнений, ведь последние два года погодные факторы были чрезвычайно благоприятными для производителей картофеля, а урожай увеличился.
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