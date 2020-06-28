Как бороться с жарой в квартире без кондиционера: 7 действенных советов

Высокие температуры могут негативно отразиться на нашем самочувствии
С начала июня и до текущего момента в Украине во многих областях сохраняется жаркая погода. И если это квартира на солнечной стороне – высока доля вероятности, что в ней лучше ощущаются негативные стороны палящего солнца. Как бороться с жарой в квартире без кондиционера и не допустить тепловой удар – читайте ниже.
Высокие температуры воздуха заставляют страдать тех, кто к ним не привык – жителей умеренного климата. Жара снижает активность, концентрацию, делает человека апатичным, а нередко приводит к тепловому удару, который выражается в более неприятных симптомах. Однако отсутствие кондиционера – не приговор на постоянный дискомфорт в летнее время. STYLER разобрался и вібрал самые эффективные советы по борьбе с жарой.
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Окна и форточки. Самое главное, что нужно сделать – это защитить окна от попадания прямых солнечных лучей. Для этих целей хорошо подойдет светоотражающая фольга или светонепроницаемые шторы. Дизайнеры также советуют плотные римские шторы, для офиса больше подойдут жалюзи, ролеты и т. д. Также стоит помнить, что днем окна должны быть закрыты, а проветривать помещение нужно только вечером и ночью.
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Вентилятор. Сам по себе вентилятор – не очень экономный способ борьбы с жарой, но вот в дополнении с миской холодной воды рядом его действие заметно оптимизируется. К тому же, это хороший способ ускорить циркуляцию воздуха в квартире, а это ее жителям только на руку.
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Горячий душ и чай. Некоторые люди советуют принять горячий душ и выпить горячего чаю – после такой тепловой процедуры даже 30-градусная жара в квартире покажется легким морским бризом.
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Побольше воды. Бабушки советуют набрать в ванную холодной воды и открыть дверь. Это поможет немного снизить температуру. А еще полезно расставить по квартире кувшины или вазы с водой и льдом.
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Электроприборы и газовая плита. В жару хлопоты на кухне стоит свести к приготовлению холодных закусок и напитков, тем более что в такую погоду есть тяжелую пищу не только не хочется, но и вредно. Газовую плиту стоит использовать по минимуму, а духовку можно вообще не включать. Также нужно следить за тем, чтобы все электроприборы, которые не используются, были выключены из сети.
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Одежда и питание. Как уже говорилось, питание в жару должно быть легким. Лучше всего отдать предпочтение свежим овощным салатам, фруктам, также в рационе обязательно должно быть достаточное количество воды. Одеваться стоит в вещи из легких натуральных тканей, просторные, светлых тонов. Собираясь на улицу, нужно надеть головной убор.
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Правильные лампочки. Обычные лампы Ильича, которые чаще всего используют, очень много своей энергии отдают на тепло, и только маленькую ее часть – для освещения помещения. Стоит поменять лампочки на энергосберегающие.
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Автор: Киселева Анна