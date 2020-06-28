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Як боротися зі спекою в квартирі без кондиціонера: 7 дієвих порад

STYLERЖиття    28.06.2020 - 18:55
Як боротися зі спекою в квартирі без кондиціонера: 7 дієвих порад
Як боротися зі спекою в квартирі без кондиціонера (фото: canva.com)

Високі температури можуть негативно позначитися на нашому самопочутті

З початку червня і до поточного моменту в Україні в багатьох областях зберігається спекотна погода. І якщо це квартира на сонячній стороні – висока частка ймовірності, що в ній краще відчуваються негативні сторони палючого сонця. Як боротися зі спекою у квартирі без кондиціонера і не допустити тепловий удар – читайте нижче.

Високі температури повітря змушують страждати тих, хто до них не звик – жителів помірного клімату. Спека знижує активність, концентрацію, робить людину апатичною, а нерідко призводить до теплового удару, який виражається в більш неприємних симптомах. Однак відсутність кондиціонера – не вирок на постійний дискомфорт в літній час. STYLER розібрався та обрав найбільш ефективні поради по боротьбі зі спекою.

  1. Вікна і кватирки. Найголовніше, що потрібно зробити – це захистити вікна від попадання прямих сонячних променів. Для цих цілей добре підійде світловідбиваюча фольга або світлонепроникні штори. Дизайнери радять щільні римські штори, для офісу більше підійдуть жалюзі, ролети тощо. Також варто пам'ятати, що днем вікна повинні бути закриті, а провітрювати приміщення потрібно тільки ввечері та вночі.
  2. Вентилятор. Сам по собі вентилятор – не дуже економний спосіб боротьби зі спекою, але от в доповненні з мискою холодної води поруч його дія помітно оптимізується. До того ж, це хороший спосіб прискорити циркуляцію повітря у квартирі, а це її жителям тільки на руку.
  3. Гарячий душ і чай. Деякі люди радять прийняти гарячий душ і випити гарячого чаю – після такої теплової процедури навіть 30-градусна спека у квартирі здасться легким морським бризом.
  4. Побільше води. Бабусі радять набрати у ванну холодної води та відкрити двері. Це допоможе трохи знизити температуру. А ще корисно розставити по квартирі глечики або вази з водою і льодом.
  5. Електроприлади та газова плита. У спеку клопоти на кухні варто звести до приготування холодних закусок і напоїв, тим більше в таку погоду їсти важку їжу не тільки не хочеться, але і шкідливо. Газову плиту варто використовувати по мінімуму, а духовку можна взагалі не включати. Також потрібно стежити за тим, щоб всі електроприлади, які не використовуються, були виключені з мережі.
  6. Одяг і харчування. Як вже говорилося, харчування в спеку має бути легким. Краще всього віддати перевагу свіжим овочевим салатам, фруктам, також у раціоні обов'язково має бути достатня кількість води. Одягатися варто в речі з легких натуральних тканин, просторих, світлих тонів. Збираючись на вулицю, потрібно надіти головний убір.
  7. Правильні лампочки. Звичайні лампи Ілліча, які найчастіше використовують, дуже багато своєї енергії віддають на тепло, і тільки маленьку частину – для освітлення приміщення. Варто поміняти лампочки на енергозберігаючі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог назвала продукти, якими краще всього харчуватися влітку.

Також ми писали, що учені назвали продукти, що прискорюють старіння.

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Автор: Киселева Анна

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