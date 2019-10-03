Боролся с наркоманией: полицейский объяснил избиение подростка в Полтаве

В Полтаве 29 сентября двое пьяных напали на женщину и избили молодых ребят. Одним из нападавших был сотрудник полиции. Пострадавшему 17-летнему парню сильно досталось, у него разрыв селезенки.

Сегодня, 3 октября, Октябрьский районный суд Полтавы вынес решение о взятии под арест сроком на 60 суток без права внесения залога 45-летнего сержанта патрульной полиции Василия Т. Об этом сообщают "Факты".

Потерпевший Максим Кутняк в данное время находится в больнице после удаления селезенки.

Полицейский избил подростка в Полтаве (видео: YouTube/Kolo News)

По словам девушки Виктории, которая учится с Максимов в Академии лидерства, в тот вечер они присели на скамейку во дворе дома на улице Небесной Сотни, 90, чтобы пропустить двух мужчин которые шли за ними.

Один мужчина неожиданно ударил парня битой. Девушке удалось быстро пробежать в дверь подъезда из которой вышел жилец дома.

Подозреваемый объяснил свои действия тем, что на скамейке обычно собираются наркоманы, которые его уже достали и он попросту не сдержался. Но мужчина отрицает то, что бил парня битой. Орудие преступление так и не нашли.

Полицейский избил подростка в Полтаве (видео: YouTube/ТСН)

Успокоить неадекватных мужчин пыталась женщина, которая выгуливала собаку, но мужчины набросились и на нее. Позже женщина пошла домой и пожаловалась мужу, он взял травматический пистолет и пошел разбираться. В итоге мужа женщины также побили.

После этого на место инцидента приехала полиция. Спутником Василия оказался его сын, который также как и он, участник АТО. Адвокат подозреваемого заявил, что у парня после боевых действий развилось психическое расстройство.

Прокуратура ведет следствие по трем статьям: нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, нанесение легких телесных повреждений и хулиганство. Василий уволен со службы в полиции.

По словам соседей, мужчины часто выпивают вместе и после этого выходят в город.