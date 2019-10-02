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В Днепре "коп" ударил девушку по лицу в супермаркете: ЧП попало на видео

STYLERПроисшествия    02.10.2019 - 08:03
В Днепре "коп" ударил девушку по лицу в супермаркете: ЧП попало на видео
Полицейский ударил девушку в супермаркете Днепра (фото: РБК-Украина)

Полицейский в супермаркете Днепра наотмашь ударил девушку по лицу и выбил из рук телефон

В одном из супермаркетов Днепра полицейский с размаху ударил девушку по лицу, а затем стал заламывать ей руки и тащить в сторону. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал hyevuy_dnepr.

Конфликт произошел в магазине EVA на улице Рабочая. Судя по видео сотрудники магазина задержали двух девушек и вызвали полицию охраны. Один из прибывших правоохранителей увел одну девушку вглубь магазина, а второй пытался увести другую для разбирательств.

В этот момент девушка разговаривала по телефону, описывая ситуацию.

После вопроса "За что меня здесь держат?" - полицейский наотмашь ударил девушку по лицу, выбив из ее рук телефон, и пытаясь заломить руки, увел в сторону.

Полицейский ударил девушку в супермаркете Днепра (видео: YouTube/Днепр вечерний)

Стоит отметить, что некоторые пользователи в комментариях сочли подобную реакцию правоохранителя нормой.

  • Закрывали бы свой сра**ник, не выхватил бы.
  • Интересно наблюдать, как эти правдорубы, которые гонят на копа, потом визжат в отделении - ой у меня украли кошелек, сделайте что-нибудь.
  • Правильно делает (ответ на заголовок). На хамство только так нужно отвечать.

В Днепре &quot;коп&quot; ударил девушку по лицу в супермаркете: ЧП попало на видео

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