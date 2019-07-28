Не захотели подержать бутылку пива: в Киеве АТОшник с ножом напал на отдыхающих (видео)

Коллаж РБК-Украина

Военнослужащий пытался убить компанию отдыхающих

С 27 на 28 июля в Киеве на озерах произошел неприятный инцидент: АТОшник напал на отдыхающих из-за того, что те отказались ему помагать. Об этом сообщает портал Информатор.

Около 23:20 компания отдыхающих начала кричать о помощи. Пострадавшие рассказывают, что компания людей сидела за столом. Внезапно к ним подошел мужчина и просил людей угостить их едой. Далее он начал требовать подержать его бутылку пива и всячески провоцировать конфликт.

Фото: kiev.informator.ua

Ребятам просьба мужчины показалась слишком наглой, а потому отказали. Тогда компания людей увидела, как он из кармана достает нож и открывает его. После чего напуганные отдыхающие принялись вызванивать в полицию.

По прибытию патрульные нашли у нападавшего нож. Также у него была порезана рука. Данную травму он получил при открытии ножа. В целях безопасности на мужчину надели наручники. Оказалось, что ранее служил в зоне АТО.

На месте работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Квалификация действий задержанного выясняется.

АТОшник с ножом напал на отдыхающих в Киеве

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