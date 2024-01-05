Бородавки - це вірус. Лікар розказала, хто в зоні ризику та як їх не підчепити

Що треба знати про бородавки

Звичайні бородавки викликаються вірусом папіломи і передаються при дотику та інших контактах.

Бородавка може з’явитися в термін від 2-6 місяців після того, як ваша шкіра зазнала впливу вірусу.

Вірус досить поширений і налічує понад 150 типів, але деякі з них викликають бородавки на руках. Деякі штами ВПЛ передаються статевим шляхом.

Вакцина від ВПЛ від звичайних шкірних бородавок не захищає.

Однак більшість форм передається при випадковому контакті зі шкірою або через предмети загального користування, такі як рушники або банні губки.

Вірус зазвичай поширюється через пошкоджену шкіру, напр.подряпини.

Кусання нігтів - також може викликати поширення бородавок на кінчики пальців і навколо нігтів.

Імунна система кожної людини по-різному реагує на вірус ВПЛ, тому не у всіх, хто контактує з ВПЛ, з’являються бородавки



Контакт з жабками не викликає появу бородавок, це міф, тому що зовнішні залози лягух візуально схожі на бородавки у людини.

До людей з підвищеним ризиком появи бородавок належать:

Діти і молоді люди, тому що, можливо, не мають імунітету до вірусу.

Люди з ослабленою імунною системою, наприклад, люди з ВІЛ/СНІДом або люди, які перенесли трансплантацію органів.

Симптоми

Прості бородавки зазвичай виникають на руках і можуть бути як:

Маленькі, м’ясисті, зернисті шишки

Тілесного кольору, білі, рожеві або коричневі

Грубі, шорсткі на дотик

З чорними цятками, це маленькі кровоносні судини, що згорнулися

Зверніться до лікаря з приводу бородавок, якщо:

Нарости болісні, змінюють зовнішній вигляд або колір

Ви намагалися вилікувати бородавки, але вони не зникають, поширюються чи рецидивують

Бородавки турбують і заважають повсякденній діяльності

Ви не впевнені, чи є ці утворення бородавками

Ви - дорослий і раптово починають з’являтися численні бородавки, які можуть вказувати на збій у роботі імунної системи

Профілактика