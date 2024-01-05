Бородавки - это вирус. Врач рассказала, кто в зоне риска и как их не подцепить

Что нужно знать о бородавках

Обычные бородавки вызываются вирусом папилломы и передаются при прикосновении и других контактах.

Бородавка может появиться в срок от 2-6 месяцев после того, как ваша кожа испытала влияние вируса.

Вирус достаточно распространен и насчитывает более 150 типов, но некоторые вызывают бородавки на руках. Некоторые штаммы ВПЧ передаются половым путем.

Вакцина от ВПЧ от обычных кожных бородавок не защищает.

Однако большинство форм передается при случайном контакте с кожей или через предметы общего пользования, такие как полотенца или банные губки.

Вирус обычно распространяется через поврежденную кожу, например царапины.

Кусание ногтей – также может вызвать распространение бородавок на кончики пальцев и вокруг ногтей.

Иммунная система каждого человека по-разному реагирует на вирус ВПЧ, поэтому не у всех контактирующих с ВПЧ появляются бородавки.



Контакт с лягушками не вызывает появления бородавок, это миф, потому что внешние железы лягух визуально похожи на бородавки у человека.

К людям с повышенным риском появления бородавок относятся:

Дети и молодые люди, потому что, возможно, не имеют иммунитета к вирусу.

Люди с ослабленной иммунной системой, например, люди с ВИЧ/СПИДом или люди, перенесшие трансплантацию органов.

Симптомы

Простые бородавки обычно возникают на руках и могут быть как:

Маленькие, мясистые, зернистые шишки

Телесного цвета, белые, розовые или коричневые.

Грубые, шершавые на ощупь

С черными крапинками, это маленькие свернувшиеся кровеносные сосуды.

Обратитесь к врачу по поводу бородавок, если:

Наросты болезненны, изменяют внешний вид или цвет.

Вы пытались вылечить бородавки, но они не исчезают, распространяются или рецидивируют.

Бородавки беспокоят и мешают повседневной деятельности

Вы не уверены, есть ли эти образования бородавками.

Вы – взрослый и внезапно начинают появляться многочисленные бородавки, которые могут указывать на сбой в работе иммунной системы.

Профилактика