ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Борисполем разбился вертолет: фото и первые подробности

Автор: Анна Киселева

В Киевской области в районе Борисполя вертолет потерпел аварию и упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие случилось 16 января около 15 часов. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua

Как сообщается, авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент "Думской", инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.

Самые читаемые новости

Возле Борисполя во время посадки произошла авария вертолета (фото: t.me/dtpkievua)

Стоит напомнить, что ранее на жилой дом в США упал самолет, есть жертвы. Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом. В результате крушения начался пожар, жильцы дома смогли выбраться из него.

До этого в начале декабря в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека: пилот и инструктор получили травмы и были доставлены в больницу.

Как писало РБК-Украина, в Альпах во французском департаменте Савойя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевБориспольавариявертолет