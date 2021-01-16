Под Борисполем разбился вертолет: фото и первые подробности

В Киевской области в районе Борисполя вертолет потерпел аварию и упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие случилось 16 января около 15 часов. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua

Как сообщается, авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент "Думской", инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.

Возле Борисполя во время посадки произошла авария вертолета (фото: t.me/dtpkievua)

Стоит напомнить, что ранее на жилой дом в США упал самолет, есть жертвы. Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом. В результате крушения начался пожар, жильцы дома смогли выбраться из него.

До этого в начале декабря в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека: пилот и инструктор получили травмы и были доставлены в больницу.

Как писало РБК-Украина, в Альпах во французском департаменте Савойя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.