В Киевской области упал самолет, есть пострадавшие

Фото: место падения самолета

В Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сообщение о падении самолета возле села Гоголев Броварского района пришло в полицию в 14:00 воскресенья. Прибывшие на место происшествия полиция, следователи, спасатели и медики установили, что двое человек пострадали. Пилот и инструктор получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В октябре сообщалось, что в Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек.

В субботу, 5 декабря, в Луганской области произошло ДТП, в котором погиб солдат батальона "Луганск-1". Еще трое человек пострадали.