На жилой дом в США упал самолет, есть жертвы

В американском штате Мичиган на жилой дом упал легкомоторный самолет. В результате погибли три человека.

Об этом информирует газета The Detroit News со ссылкой на полицию.



Падение произошло 2 января около 16:00 по местному времени в округе Окленд. Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом.

Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS



: Jesse Cane pic.twitter.com/sBuaL7vkWD