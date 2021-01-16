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Під Борисполем розбився вертоліт: фото та перші подробиці

Автор: Анна Кисельова

У Київській області в районі Борисполя вертоліт зазнав аварії та впав на землю. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пригода сталася 16 січня близько 15 годин. Деталі інциденту і фотографії опубліковані в Telegram-каналі dtp.kiev.ua

Як повідомляється, аварія сталася, коли пілот намагався здійснити посадку вертольота.

"На півночі Київської області зазнав аварії вертоліт. У районі Борисполя. Як передає кореспондент "Думської", інцидент стався приблизно о 15 годині. Обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, невдало здійснив посадку", - йдеться у підпису до фотографій.

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Біля Борисполя під час посадки сталася аварія вертольота (фото: t.me/dtpkievua)

Варто нагадати, що на житловий будинок у США впав літак, є жертви. Федеральне управління цивільної авіації повідомляє, що одномоторний літак Piper PA-24 впав на приватний житловий будинок. В результаті аварії почалася пожежа, мешканці будинку змогли вибратися з нього.

До цього на початку грудня у Київській області сталося падіння літака. В результаті події постраждали дві людини: пілот і інструктор отримали травми та були доставлені в лікарню.

Як повідомляло РБК-Україна, в Альпах у французькому департаменті Савойя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту перебували четверо співробітників служби та двоє рятувальників.

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