В "Борисполе" пассажиры вторые сутки не могут улететь в Грузию: хаос, крики, а багаж - потеряли

Пассажирам не объясняют причины задержки

Самолет Boeing737 должен был вылететь в Грузию еще в 7:30 в субботу, 10 июля. Но по состоянию на 13.30 воскресенья, 11 июля, пассажиры по прежнему в аэропорту.

"Телефоны компании YanAir сначала молчали, а теперь вообще вне зоны доступа… Ситуация очень накаляется - пассажиры настроены выйти на взлетную полосу и самостоятельно поискать свой самолет. Для успокоения граждан на "переговоры" прислали парней из спецподразделения…" - сообщил Киев Оперативный.

В аэропорту "Борисполь" застряли пассажиры (видео: KyivOperativ)

Рейс переносили уже несколько раз

Рейс был перенесен на 23:00 10 июля, но пассажирам пришлось ночевать в аэропорту.

"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", - сообщили в пресс-службе.

Вылет снова перенесли, а багаж - потеряли

"Рейс на Грузию снова перенесли. 13,5 часов переноса... Перевозчик идет на рекорд. Также перевозчик почему-то не отдает багаж, потому что никто не знает где он", - пишет KyivOperativ.

Видео: В "Борисполе" хаос из-за задержки рейса на Батуми

Сайт flightradar24 сообщает, что рейс отложен на 16:10 по Киеву (17:10 по Батуми). Такая же информация и на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Скрин: В "Борисполе" застряли пассажиры

Отметим, что в комментариях не очень лестно отзываются об услугах компании-перевозчика:

"YanAir - компания призрак, летают только в Грузию, их флот - это 3 старых Боинга 737, возраст которых превышает 30 лет. Понятно, что эти самолеты ежедневно ломаются... Дешева рибка - погана юшка", - написал один из пользователей сети.