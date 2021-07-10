Люди ждут уже 15 часов: из аэропорта "Борисполь" задерживается вылет в Батуми

В Международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет в Батуми (Грузия) рейса авиакомпании YanAir. Пассажиры ждут подачу самолета уже более 15 часов.

Об этом РБК-Украина сообщили в справочной службе аэропорта.

"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", - сообщили в аэропорту.

Причины, почему авиакомпания YanAir уже несколько раз переносила вылет, в "Борисполе" не знают.