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Люди ждут уже 15 часов: из аэропорта "Борисполь" задерживается вылет в Батуми

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Борисполь, Суббота 10 июля 2021 22:49
Люди ждут уже 15 часов: из аэропорта "Борисполь" задерживается вылет в Батуми Фото: люди несколько часов не могут вылететь в Батуми (facebook com airportboryspil)
Автор: РБК-Украина

В Международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет в Батуми (Грузия) рейса авиакомпании YanAir. Пассажиры ждут подачу самолета уже более 15 часов.

Об этом РБК-Украина сообщили в справочной службе аэропорта.

"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", - сообщили в аэропорту.

Причины, почему авиакомпания YanAir уже несколько раз переносила вылет, в "Борисполе" не знают.

Напомним, два года назад YanAir уже попадала в скандал с рейсом Киев - Батуми, когда пассажиры заблокировали вход в терминал F аэропорта "Борисполь" из-за переноса времени вылета, который откладывали несколько раз.

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Борисполь YanAir
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