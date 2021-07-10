Люди ждут уже 15 часов: из аэропорта "Борисполь" задерживается вылет в Батуми
Фото: люди несколько часов не могут вылететь в Батуми (facebook com airportboryspil)
В Международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет в Батуми (Грузия) рейса авиакомпании YanAir. Пассажиры ждут подачу самолета уже более 15 часов.
Об этом РБК-Украина сообщили в справочной службе аэропорта.
"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", - сообщили в аэропорту.
Причины, почему авиакомпания YanAir уже несколько раз переносила вылет, в "Борисполе" не знают.
Напомним, два года назад YanAir уже попадала в скандал с рейсом Киев - Батуми, когда пассажиры заблокировали вход в терминал F аэропорта "Борисполь" из-за переноса времени вылета, который откладывали несколько раз.