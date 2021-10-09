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В аэропорту "Борисполь" пассажиры столкнулись с серьезной проблемой: что произошло

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Киев, Суббота 09 октября 2021 18:55
В аэропорту "Борисполь" пассажиры столкнулись с серьезной проблемой: что произошло Пассажиры жалуются на проблемы в аэропорту "Борисполь" (фото: acebook.com/airportboryspil)
Автор: Тетяна Самарук

В аэропорту "Борисполь" пассажиры жалуются на нехватку мест для длительной стоянки на многоуровневом паркинге возле терминала D.

Об этом avianews.com сообщил пассажир.

Почему возникла проблема

По его словам, на первом и втором этаже паркинга утром было всего три свободных места, много авто стояли в проездах. В частности, на этих этажах действует 30 гривен в час, а суточный тариф, 300 грн в сутки.

Кроме того, на третьем и четвертом этажах паркинга нужно оплачивать стоянку по цене 30 грн за час, есть только почасовой тариф. Поэтому за сутки придется заплатить на этих этажах гораздо дороже - 720 грн, а также 5 040 грн за неделю.

Однако, с 1 октября, аэропорт временно закрыл из-за технических работ большие парковки P2 и P3 рядом с терминалом D. Парковка P1 имеет только почасовой тариф 40 грн (960 грн за сутки, 6 720 грн - неделя). Поэтому все-таки дешевле вызвать такси к нужному вам терминалу.

В аэропорту &quot;Борисполь&quot; пассажиры столкнулись с серьезной проблемой: что произошлоСхема парковок рядом с терминалом D в Борисполе (avianews.com)

Ранее мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" сняли одно важное ограничение карантина.

Также мы писали, что в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Латвии, который прятал наркотики в коробке с конфетами.

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