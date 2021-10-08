Прятал наркотики в коробке с конфетами: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Латвии

Украинские правоохранители выявили в аэропорту "Борисполь" гражданина Латвии, который перевозил наркотики. В ходе досмотра у него в коробке с конфетами обнаружили около 0,5 килограмма кокаина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы .

Отмечается, что наркокурьера удалось выявить благодаря заблаговременно полученной информации. Как было установлено, гражданин Латвии перевозил наркотики в ручной клади - в коробке с конфетами.

В ходе досмотра у него обнаружили около 0,5 килограмма кокаина. Ориентировочная стоимость такой партии наркотика на черном рынке составляет 2 млн гривен.

Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Латвии с наркотиками (dpsu.gov.ua)