В аэропорту "Борисполь" сняли одно важное ограничение карантина: теперь можно это делать

В аэропорту "Борисполь" сняли одно из карантинных ограничений - запрет курения в специальных комнатах. Ранее люди жаловались, что комнаты для курения были закрыты.

Об этом сообщает "Сегодня".

Ранее из-за карантина были закрыты все комнаты для курения в аэропорту. Под запретом были даже электронные сигареты.

Курильщики очень негодовали по поводу этого правила и говорили, мол, во многих аэропортах других стан такие жесткие меры не принимались.

Сейчас, как сообщили изданию в пресс-службе аэропорта "Борисполь", все комнаты для курения возобновили свою работу. Курильщики могут ими воспользоваться.

Где разрешено курить в аэропорту: