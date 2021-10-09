У аеропорту "Борисполь" пасажири зіткнулися із серйозною проблемою: що сталося

В аеропорту "Бориспіль" пасажири скаржаться на недостатність місць для тривалої автостоянки на багаторівневому паркінгу біля термінала D.

Чому виникла проблема

За його словами, на першому і другому поверсі паркінгу вранці було всього три вільних місця, багато авто стояли в проїздах. Зокрема, на цих поверхах діє 30 гривень за годину, а добовий тариф, 300 грн на добу.

Окрім того, на третьому і четвертому поверхах паркінгу потрібно оплачувати стоянку за ціною 30 грн за годину, є тільки погодинний тариф. Тому за добу доведеться заплатити на цих поверхах набагато дорожче - 720 грн, а також 5 040 грн за тиждень.

Однак, з 1 жовтня, аеропорт тимчасово закрив через технічні роботи великі парковання P2 і P3 поруч з терміналом D. Стоянка P1 має тільки погодинний тариф 40 грн (960 грн за добу, 6 720 грн - тиждень). Тому все-таки дешевше викликати таксі до потрібного вам терміналу.

Схема парковок поряд з терміналом D у Борисполі (avianews.com)