Борьба стихий: погода на выходных удивит украинцев

Погода в Украине на выходных 20 и 21 апреля принесет дожди и грозы (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных покажет своенравный весенний характер

Погода на выходных, 20 и 21 апреля сделает украинцам несколько сюрпризов. Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, кое-где будет ясно и солнечно, а также рассказали о прекращении ночных заморозков

На выходных погода будет переменчивой и капризной - дожди с грозами, палящее солнце и прохладные ночи будут испытывать украинцев.

Так, ночные заморозки, которые ощутили украинцы в ночь с пятницу на субботу, 20 апреля, днем сменятся солнечной погодой по всей стране. Немного облачно будет только на Западе. Однако в Крыму сегодня ожидается дождь с грозой, также на полуострове будет довольно прохладно - от +11 до +13 градусов.

Ветер спокойный 5-10 метров в секунду, северо-восточного направления.

Теплее всего на Западе - от +13 до +17 градусов, а на Закарпатье воздух прогреется до +18 тепла.

На остальной территории от +11 до +15 градусов.

В Киеве сегодня довольно прохладно - от +11 до +13 градусов, будет солнечно и спокойно.

Погода в Украине 20 апреля (фото: meteo.gov.ua)

В день выборов, 21 апреля, дневная температура воздуха существенно не изменится, однако ночных заморозков в ночь с субботы на воскресенье уже не будет - ожидается +3... +7 градусов.

Однако на Западе будут дожди с грозами, кроме Закарпатья. Моросить будет также на Киевщине и Житомирщине.

Ветер умеренный восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В столице будет облачно, ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +13... +15 градусов.

Погода в Украине 21 апреля (фото: meteo.gov.ru)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на день выборов 21 апреля.

А также писали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.