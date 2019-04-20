Боротьба стихій: погода на вихідних здивує українців

Погода в Україні на вихідних 20 та 21 квітня принесе дощі і грози (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних покаже норовливий весняний характер

Погода на вихідних, 20 і 21 квітня зробить українцям кілька сюрпризів. Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в деяких областях очікуються дощі з грозами, подекуди буде ясно і сонячно, а також розповіли про закінчення нічних заморозків.

На вихідних погода буде мінливою і капризною - дощі з грозами, палке сонце і прохолодні ночі будуть випробовувати українців.

Так, нічні заморозки, які відчули українці в ніч з п'ятницю на суботу, 20 квітня, вдень зміняться сонячною погодою по всій країні. Трохи похмарить хіба що на Заході. Однак в Криму сьогодні очікується дощ з грозою, також на півострові буде доволі прохолодно - від +11 до +13 градусів.

Вітер спокійний 5-10 метрів за секунду, північно-східного напрямку.

Найтепліше на Заході - від +13 до +17 градусів, а на Закарпатті повітря прогріється до +18 тепла.

На решті території від +11 до +15 градусів.

В Києві сьогодні доволі прохолодно - від +11 до +13 градусів, буде сонячно і спокійно.

Погода в Україні 20 квітня (фото: meteo.gov.ua)

В день виборів, 21 квітня, денна температура повітря суттєво не зміниться, проте нічних заморозків в ніч з суботи на неділю вже не буде - очікується +3... +7 градусів.

Однак на Заході будуть дощі з грозами, окрім Закарпаття. Мороситиме також на Київщині та на Житомирщині.

Вітер помірний східний та південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

В столиці буде хмарно, очікується невеликий дощ. Повітря прогріється до +13... +15 градусів.

Погода в Україні 21 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на день виборів, 21 квітня.

А також писали про те, що синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.