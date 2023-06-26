Бомбосховище з "кінотеатром" і дитячим кутком: архітектори розробили концепт затишного укриття

Як виглядатиме таке бомбосховище

Концепт затишного бомбосховища розробило київське архітектурне бюро SIMPLI. Автори використали для проєкту м’які та світлі відтінки сірого.

Елементи з металу і бетону роблять простір схожий на стиль лофт. Вказівки для навігації спеціально зробили у яскравих кольорах, аби вони були максимально помітні. Білі та жовті знаки і написи розміщені на підлозі.

В укритті передбачено два входи, як цього вимагають державні стандарти. При вході розмістять металеву шафу, де можна буде залишити особисті речі.

Також у бомбосховищі планують розташувати кухню-їдальню зі столами та лавками, їх можна використовувати і для навчання чи роботи. На столах є портативні лампи, які даватимуть додаткове освітлення та створять затишок.

Ось так виглядатиме бомбосховище (фото: Хмарочос)

В окремій дитячій кімнаті розмістили столики, двоярусні ліжка, ігровий куточок й дошку для малювання.

Також окрему кімнату розробили для відпочинку. У ній планують розмістити розкладні ліжка на той випадок, якщо в укритті потрібно буде залишитись на тривалий час. А ще у цьому укритті встановлять проєктор, завдяки якому можна буде влаштовувати кінопокази.

Ось так виглядатиме бомбосховище (фото: Хмарочос)