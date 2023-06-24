Під Києвом чоловік збудував власний бункер для дітей і вагітної дружини. Ось як він виглядає

Кирило Барашков після масованих ракетних обстрілів Києва у жовтні торік вирішив збудувати власний бункер, аби захисти дітей і вагітну дружину. У приватному секторі поблизу столиці він за два місяці повністю облаштував укриття не лише для родини, а й сусідів. Це бомбосховище захищає не гірше за сертифіковані, а от по комфорту - значно вище.

Про те, як збудувати власний бункер та скільки це коштує, читайте у матеріалі Styler.

Скільки коштує побудувати власний бункер

43-річний Кирило працює юристом, з початку повномасштабної війни активно волонтерить. З сім'єю проживає у Крюківщині, у цьому населеному пункті є укриття, але вони у неналежному стані. Тому чоловік на власному подвір'ї взявся за будівництво бункера. Вважає, що безпека - найвищий пріоритет.

"Вперше чергу, що потрібно дитині від батьків - це відчуття захищеності. Хотів їм його дати. Бо під час війни психологічний фактор дуже важливій - це базовий інстинкт. Дружині уже на днях народжувати. У бункері нам було простіше пережити усі ці травневі обстріли Києва", - додає Кирило.

Проєкт розробив знайомий Кирила. Той повернувся з фронту через поранення, захищав Херсонщині, Харківщину і Київщину. Бункер виконали згідно зі стандартами. Він невеличкий, кімната на 12 квадратних метрів і маленька підсобка. Розташували його на глибині 5 м, його стелю захищає 2 м армованого бетону. Укриття може вмістити до 15 людей.

Кирило Барашков (на фото справа) у власному бункері під час тривоги (фото надав Кирило Барашков)

"За останні роки це найкорисніше, на що я витратив гроші. Це не складніше, ніж сарай побудувати або погріб. Є певні моменти, але це не є великий ексклюзив. Усі матеріали доступні, їх легко купити й не треба місяцями на них чекати. На приватній ділянці кожен може собі зробити такий. Або хоча б поставити собі бетонний блок, щоб захищав від уламків", - каже Кирило.

Будівництво тривало з жовтня по грудень. Обійшлося воно приблизно у 18-20 тис. доларів.

Бункер розміщений на глибині 5 метрів (фото надав Кирило Барашков)

Як виглядає бункер

Вхід у бункер захищають кодовані двері. Втім Кирило розіслав код своїм сусідам і вони у будь-який момент можуть спуститися в укриття й перечекати тривогу.

Стіни у ньому оббиті вагонкою, облаштована система вентиляції, є камін, WI-FI, м'які меблі, біотуалет та запаси води.

"Найвища наша цінність - це наші люди. Вони мають бути захищені і фізично, і психологічно. Військовий на фронті не має переживати, чи діти у тилу захищені чи ні, що у будь-який момент може впасти ракета на голову", - каже чоловік.

Наголошує, що готовий поділитись досвідом і проєктом з держструктурами або пересічними українцями, які захочуть побудувати собі укриття.

"Проти нас ворог здійснює терор. Його основна мета нас залякати. Кожен українець має розуміти, що як тільки почалася тривога, треба відразу йти у бомбосховище і перечекати, поки наші ППО все знищать. Не треба нехтувати безпекою", - каже чоловік.

Кирило додає, що після війни у бункері можливо облаштує чоловічий клуб. Або жартує, що водитиме туди екскурсії як у криївку, бо його бункер уже став відомим далеко за межами Києва.

Бункер може вмістити до 15 людей (фото надав Кирило Барашков)