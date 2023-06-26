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Бомбоубежище с "кинотеатром" и детским уголком: архитекторы разработали концепт уютного укрытия

Архитекторы разработали концепт уютного бомбоубежища (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Столичные архитекторы создали концепт бомбоубежища для одного из киевских домов. Такое укрытие учитывает максимум потребностей людей, которые могут находиться там в течение длительного времени. В нем есть места для работы, ночлега, отдыха, детский уголок, кухня и даже проектор для кинопоказов.

Об этом пишет ресурс Хмарочос.

Как будет выглядеть такое бомбоубежище

Концепт уютного бомбоубежища разработало киевское архитектурное бюро SIMPLI. Авторы использовали для проекта мягкие и светлые оттенки серого.

Элементы из металла и бетона делают пространство похожее на стиль лофт. Указания для навигации специально сделали в ярких цветах, чтобы они были максимально заметны. Белые и желтые знаки и надписи размещены на полу.

В укрытии предусмотрены два входа, как этого требуют государственные стандарты. При входе разместят металлический шкаф, где можно будет оставить личные вещи.

Также в бомбоубежище планируют расположить кухню-столовую со столами и скамейками, их можно использовать и для обучения или работы. На столах есть портативные лампы, которые будут давать дополнительное освещение и создадут уют.

Вот так будет выглядеть бомбоубежище (фото: Хмарочос)

В отдельной детской комнате разместили столики, двухъярусные кровати, игровой уголок и доску для рисования.

Также отдельную комнату разработали для отдыха. В ней планируется разместить раскладные кровати на тот случай, если в укрытии нужно будет остаться на длительное время. А еще в этом укрытии установят проектор, благодаря которому можно будет устраивать кинопоказы.

Вот так будет выглядеть бомбоубежище (фото: Хмарочос)

Раньше мы делились фото бункера, который мужчина сам построил для детей и беременной жены.

Читайте также о том, как выглядит худшее и лучшее бомбоубежище Киева.

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