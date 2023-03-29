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Фіни збудують в Ірпені укриття зі спортзалом для 1200 дітей. Ось яким воно буде (фото)

Яким буде нове бомбосховище (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Місцева влада Ірпеня веде переговори із фінською компанією Temet про можливість зведення бомбосховища, яке вміщатиме 1200 дітей. Ця компанія спеціалізується на будівництві надійних укриттів і створює їх уже 70 років у 85 країнах світу.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у своєму каналі в Telegram.

Яким буде нове бомбосховище

Місцева влада Ірпеня зустрілась із керівництвом групи компаній Temet й разом відвідали місцевий ліцей "Мрія". Саме цей заклад фінська компанія розглядає як місце для реалізації свого пілотного проєкту в Україні.

Нове бомбосховище має бути зі спортзалом й зможе розмістити 1200 дітей.

Таке укриття будується за спеціальною технологією на глибині 10 метрів під землею. І може використовуватися і як бомбосховище, і як спортзал.

"Щиро сподіваюся, що "Temet" таки погодить цей проєкт і ми матимемо таке унікальне бомбосховище у нашому місті", - заявляє мер Ірпеня.

Візуалізація бомбосховищ, які створює компанія Temet (фото: Temet)

Що відомо про забудовника

Компанія Temet працює з 1953 року. Вона збудувала тисячі бомбосховищ у Фінляндії, а також у десятках інших країн по всьому світі.

У 70-х роках компанія вийшла на міжнародний ринок і стала провідним світовим виробником засобів захисту від вибухів та хімічної, біологічної, радіологічної і ядерної загрози.

"Наш пріоритет у кожному аспекті нашого бізнесу - порятунок життів. Це те, що ми робимо для життя. Інвестиції в безпеку - це інвестиції для людей", - вказано на сайті компанії.

Візуалізація бомбосховищ, які створює компанія Temet (фото: Temet)

Раніше ми ділились 10 проєктами відбудови Ірпеня.

Нещодавно ми писали про те, як може виглядати ДК Ірпеня після реконструкції.

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Ирпень