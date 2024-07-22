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"Больная тема". Певица и крестная мама Каменских резко отреагировала на ее языковые скандалы

Понедельник 22 июля 2024 19:24
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"Больная тема". Певица и крестная мама Каменских резко отреагировала на ее языковые скандалы Кудлай и Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная певица Алла Кудлай - крестная мама Насти Каменских. И если у самой артистки есть четкая позиция по языковым вопросам, ее "дочка" недавно попала в скандал, когда заявила, что не планирует отказываться от русскоязычных хитов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Алине Доротюк, которое уже вышло на ее YouTube-канале, Кудлай заметно разозлилась, когда ее спросили о крестнице.

Кудлай ответила, что думает о тех, кто не отказался от русского языка

Певица поделилась мнением по поводу артистов, которые продолжают исполнять свои песни на языке страны-агрессора.

"Это их личное дело... Конечно, осуждаю, но это их дело. Пусть решают так, как они хотят. Отвечать всем придется за такие вещи", - заявила Кудлай.

В ответ на это Доротюк отметила, что не может не спросить о крестнице артистки - Каменских. Недавно Настя заявила, что и дальше будет петь свои старые песни на русском за границей, ведь "не видит в этом ничего криминального".

"Для меня Настя Каменских всегда была артисткой топового уровня. То есть, это первый эшелон говорит о том, что она ничего криминального не видит в том, чтобы исполнять российские песни за рубежом. Для меня на самом деле это было шоком", - заявила журналистка.

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Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Кудлай сначала спросила, может ли она не рассказывать, что об этом думает. Также она отметила, что очень редко общается с Каменских.

&quot;Больная тема&quot;. Певица и крестная мама Каменских резко отреагировала на ее языковые скандалыАлла Кудлай (скриншот)

Когда же Доротюк попыталась узнать, звонит ли ей Настя, предлагает ли ей, как своей "второй" маме помощь, артистка начала злиться. Тогда журналистка отметила, что заметила, что у Кудлай есть какая-то обида на Каменских.

"Давайте я не буду на это отвечать. Это для меня больной вопрос... Какая разница? Я не хочу и все!" - резко заявила артистка.

Впрочем, Кудлай рассказала, что "нормально" общается со своей кумой Лидией - мамой Каменских.

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