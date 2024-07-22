"Больная тема". Певица и крестная мама Каменских резко отреагировала на ее языковые скандалы

Известная певица Алла Кудлай - крестная мама Насти Каменских. И если у самой артистки есть четкая позиция по языковым вопросам, ее "дочка" недавно попала в скандал, когда заявила, что не планирует отказываться от русскоязычных хитов .

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Алине Доротюк, которое уже вышло на ее YouTube-канале, Кудлай заметно разозлилась, когда ее спросили о крестнице.

Кудлай ответила, что думает о тех, кто не отказался от русского языка

Певица поделилась мнением по поводу артистов, которые продолжают исполнять свои песни на языке страны-агрессора.

"Это их личное дело... Конечно, осуждаю, но это их дело. Пусть решают так, как они хотят. Отвечать всем придется за такие вещи", - заявила Кудлай.

В ответ на это Доротюк отметила, что не может не спросить о крестнице артистки - Каменских. Недавно Настя заявила, что и дальше будет петь свои старые песни на русском за границей, ведь "не видит в этом ничего криминального".

"Для меня Настя Каменских всегда была артисткой топового уровня. То есть, это первый эшелон говорит о том, что она ничего криминального не видит в том, чтобы исполнять российские песни за рубежом. Для меня на самом деле это было шоком", - заявила журналистка.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Кудлай сначала спросила, может ли она не рассказывать, что об этом думает. Также она отметила, что очень редко общается с Каменских.

Алла Кудлай (скриншот)

Когда же Доротюк попыталась узнать, звонит ли ей Настя, предлагает ли ей, как своей "второй" маме помощь, артистка начала злиться. Тогда журналистка отметила, что заметила, что у Кудлай есть какая-то обида на Каменских.

"Давайте я не буду на это отвечать. Это для меня больной вопрос... Какая разница? Я не хочу и все!" - резко заявила артистка.

Впрочем, Кудлай рассказала, что "нормально" общается со своей кумой Лидией - мамой Каменских.