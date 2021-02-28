Большое количество сыра в рационе может быть опасным: медики назвали четыре проблемы

Сыр входит в рацион у большинства людей. Им посыпают любимые блюда, используют как закуску к вину или на бутерброды. В современных супермаркетах сыр представлен в огромном ассортименте. Он является хорошим источником белка, кальция и фосфора, также в нем мало клетчатки и много насыщенных жиров и натрия.

Однако злоупотреблением сыром может привести к серьезным проблемам со здоровьем, и медики назвали 4 важных фактора. Об этом сообщают в издании Health shots.

Увеличение веса. Любое злоупотребление калорийными продуктами может привести к набиранию лишнего веса. Не все сыры имеют высокую калорийность, но почти все они являются жирными продуктами. Если вы едите сыр в большом количестве, то увеличение веса неизбежно.

Проблемы с сердцем. В сырах содержатся насыщенные жиры, которые могут вызвать увеличение уровня холестерина в крови. Высокий уровень холестерина может потенциально увеличить риск развития сердечных заболеваний. Но если употреблять сыр в небольших количествах, то он не навредит.

Проблемы с желудком. Сыр – это жирный продукт, в котором есть лактоза. Некоторые люди не могут усваивать лактозу из-за дефицита в организме фермента, который называется лактаза. Чрезмерное употребление сыра людям с непереносимостью лактозы грозит вздутием живота, газообразованием и запорами.

Повышение кровяного давления. В сырах содержится натрий, который помогает поддерживать баланс воды в клетках. Но употребление большого количества натрия может привести к повышению кровяного давления, а также вызывать нарушения в работе почек, сердечные заболевания и остеопороз.

В американской кардиологической ассоциации рекомендуют употреблять в сутки не более трех порций сыра, каждая из которой не должна превышать 42 грамма.