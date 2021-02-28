Велика кількість сиру в раціоні може бути небезпечною: медики назвали чотири проблеми

Сир входить в раціон у більшості людей. Їм посипають улюблені страви, використовують як закуску до вина або на бутерброди. В сучасних супермаркетах сир представлений у величезному асортименті. Він є хорошим джерелом білка, кальцію і фосфору, також в ньому мало клітковини та багато насичених жирів і натрію.

Однак зловживанням сиром може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, і медики назвали 4 важливих фактори. Про це повідомляють у виданні Health shots.

Збільшення ваги. Будь-яке зловживання калорійними продуктами може призвести до набрання зайвої ваги. Не всі сири мають високу калорійність, але майже всі вони є жирними продуктами. Якщо ви їсте сир у великій кількості, то збільшення ваги неминуче.

Проблеми з серцем. У сирах містяться насичені жири, які можуть викликати збільшення рівня холестерину в крові. Високий рівень холестерину може потенційно збільшити ризик розвитку серцевих захворювань. Але якщо вживати сир в невеликих кількостях, то він не зашкодить.

Проблеми зі шлунком. Сир – це жирний продукт, в якому є лактоза. Деякі люди не можуть засвоювати лактозу через дефіцит в організмі ферменту, який називається лактаза. Надмірне вживання сиру людям з непереносимістю лактози загрожує здуттям живота, газоутворенням і запорами.

Підвищення кров'яного тиску. В сирах міститься натрій, який допомагає підтримувати баланс води в клітинах. Але вживання великої кількості натрію може призвести до підвищення кров'яного тиску, а також викликати порушення в роботі нирок, серцеві захворювання та остеопороз.

В американської кардіологічної асоціації рекомендують вживати в добу не більше трьох порцій сиру, кожна з якої не повинна перевищувати 42 грами.