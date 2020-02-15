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Большое горе: сестра Софии Ротару рассказала о смерти мужа артистки

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 20:20
Большое горе: сестра Софии Ротару рассказала о смерти мужа артистки
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

София Ротару с трудом пережила смерть мужа

Известная певица София Ротару тяжело переживала смерть супруга, Анатолия Евдокименко, с которым прожила 34 года в браке. Супруг Ротару ушел из жизни в 2002 году после продолжительной болезни. О том, как это повлияло на жизнь артистки рассказала ее сестра, певица Аурика Ротару.

"Толик болел долго. Он лежал в больнице. У него был инсульт. Потом еще лечили долго", - поделилась воспоминаниями Аурика в программе "Життя відомих людей".

Через год после первого инсульта, у мужчины снова случился приступ. Анатолий потерял способность говорить и впал в кому. После третьего инсульта Евдокименко не стало.

София Ротару очень тяжело переживала трагедию. Певица замкнулась в себе, отказалась от всех концертов и даже подумывала уйти со сцены. Из этого состояния артистке помог выйти ее сын Руслан.

"Сын заставил ее работать. Не сидеть дома, плакать и страдать, а начинать что-то делать. Писать новую песню, куда-то поехать выступить. И вот она постепенно вошла в этот курс", - поделилась сестра артистки.

Как София Ротару пережила смерть мужа

После этого Ротару выпустила альбом под названием "Єдиному", который посвятила покойному мужу.

Напомним, что ранее был озвучен гонорар Софии Ротару за гастроли в России.

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