Велике горе: сестра Софії Ротару розповіла про смерть чоловіка артистки

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Софія Ротару ледь пережила смерть чоловіка

Відома співачка Софія Ротару важко переживала смерть чоловіка, Анатолія Євдокименка, з яким прожила 34 роки у шлюбі. Чоловік Ротару пішов з життя у 2002 році після тривалої хвороби. Про те, як це вплинуло на життя артистки розповіла її сестра, співачка Ауріка Ротару.

"Толік хворів довго. Він лежав у лікарні. У нього був інсульт. Потім ще лікували довго", - поділилася спогадами Ауріка у програмі "Життя відомих людей".

Через рік після першого інсульту, у чоловіка знову стався напад. Анатолій втратив здатність говорити й впав у кому. Після третього інсульту Євдокименко не стало.

Софія Ротару дуже важко переживала трагедію. Співачка замкнулася в собі, відмовилася від усіх концертів і навіть подумувала піти зі сцени. З цього стану артистці допоміг вийти її син Руслан.

"Син змусив її працювати. Не сидіти вдома, плакати та страждати, а починати щось робити. Писати нову пісню, кудись поїхати виступити. І ось вона поступово увійшла в цей курс", - поділилася сестра артистки.

Як Софія Ротару пережила смерть чоловіка

Після цього Ротару випустила альбом під назвою "Єдиному", який присвятила покійному чоловікові.

Нагадаємо, що раніше був озвучений гонорар Софії Ротару за гастролі в Росії.