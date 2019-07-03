Большое будущее: астролог назвала имя нового премьер-министра Украины

После выборов в Раду 2019 премьер-министром Украины станет Юлия Тимошенко. Такой прогноз сделала ведический астролог и консультант Виктория Бардадым, детально проанализировав натальную карту (персональный гороскоп) лидера "Батькивщины".

"Для Юлии Тимошенко сейчас особый год, когда она находится под наблюдением планет - "кармических учителей", которые стоят в ее доме личности. Я думаю, что у нее впереди большое будущее, если она очень грамотно будет распоряжаться своей жизнью и выполнять свои кармические задачи", - сказала Бардадым.

Астролог добавила, что карма Тимошенко связана прежде всего с властью.

"Сатурн способствует строгости и внутреннему перфекционизму. Юпитер придает уверенности. У нее все получится и она будет своей мудростью делиться с окружающими. Сатурн с Венерой находятся в таком расположении, что этот человек имеет большую цель и стремительное движение по карьерной лестнице", - отметила Бардадым.

Астролог также описала характер Юлии Тимошенко.

"В этом человеке сочетаются две разные личности – сильная леди в окружении мужчин, которая умеет управлять ими и вести за собой, и в то же время очень тонкая и нежная натура, которая может расплакаться. Она родилась женщиной, чтобы быть мягкой, нежной и очень грамотно вести людей мудростью за собой", - подчеркнула Бардадым.

Астрологи намекают на то, что следующим премьером станет Юлия Тимошенко

Напомним, что букмекеры назвали фаворитов парламентской гонки.